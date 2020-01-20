Певица Lizzo устроила горячую фотосессию на новозеландском пляже

Певица Lizzo (31) и ее команда отправились на серферский пляж в Новой Зеландии и устроили мини-фотосессию, кадры из которой несомненно наберут сотни тысяч лайков в Instagram бодипозитивной исполнительницы, передает Super.
Недавно фигура Lizzo подверглась критике популярного американского фитнес-тренера Джиллиан Майклс: по ее словам, уверенность в себе — это прекрасно, но ожирение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Джиллиан пристыдили в соцсетях и предложили извиниться перед певицей, но та лишь подчеркнула, что, хотя все люди красивы и могут выглядеть, как угодно, риска для здоровья это не отменяет.
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