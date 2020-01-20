Американский кантри-певец прервал свое выступление, извинился...и умер

Певец и автор песен Олни умер в возрасте 71 года во время выступления на сцене. Причиной смерти, вероятно, является сердечный приступ.

Музыкант Скотт Миллер, который был на сцене во время выступления Олни, на следующий день опубликовал пост о смерти певца на своей странице в Facebook.

«Дэвид играл, затем прервался, сказал «извините» и опустил подбородок на грудь», - сказал Миллер, добавив, что Олни не упал со стула и не уронил гитару. «Эта смерт была такой же легкой и нежной, как он сам».

Скотт добавил, что он и другие музыканты на сцене бросились к Олни и пытались оживить его, пока не приедут медработники, но «мир потерял одного из лучших».

Эми Ригби, присутствовавшая на сцене, также написала пост в память об Олни на своей странице в Facebook. «Он притих, сидя со своей гитарой, в самой классной шляпе и в красивой замшевой куртке… Я просто хочу воссоздать картинку того, как элегантно и достойно он выглядел», - описала Ригби момент, когда Олни покинул этот мир.

За свою карьеру Олни выпустил 20 сольных альбомов. У него осталались скорбящие жена, двое детей и музыкальное сообщество.