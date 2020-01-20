Эстонский предприниматель в сфере антиквариата обнаружил на финской АЗС, что в Выру ему подсунули фальшивые деньги

В течение последних трех лет Тауно Лайне занимается продажей антикварной мебели, которую покупает в Финляндии и доставляет клиентам в основном в Южную Эстонию.

Некоторое время назад Лайне вновь привез клиентам товар в Пылва и Выру, некоторые заплатили наличными. «Мне даже интересно, откуда это могло взяться. Это попало ко мне в руки в Выру, в этом я уверен на 99 процентов», - сказал Лайне порталу Elu24.

Лайне обнаружил фальшивую купюру только в Финляндии. «Сначала я предложил эти 50 евро жене, но она отказалась. Поэтому я решил купить на эти деньги бензин», - рассказал Лайне о событиях, предшествовавших обнаружению поддельных денег.

К великому удивлению Лайне, автомат не принял купюру даже после нескольких попыток. Сначала Лайне был зол, думая, что автомат неисправен.

Но потом я начал рассматривать купюру и увидел, что блестящий край защитного элемента был порван. При ближайшем рассмотрении я понял, что это были поддельные деньги,

— сказал Лайне.

По словам мужчины, он вспомнил, что эта купюра сразу привлекла его внимание, потому что она была немного ярче, чем остальные, но он не придал этому большого значения.

«Я опубликовал пост в Facebook, чтобы предупредить остальных, потому что для некоторых людей 50 евро большие деньги», - сказал Лайне.

Поначалу жена Лайне запретила ему публиковать пост, но мужчина чувствовал, что все-таки хочет предупредить других о распространении фальшивых денег.

«В комментариях кто-то написал, что поддельные деньги можно купить в Даркнете. Вы платите 25 евро и покупаете 50-евровую купюру », - сказал Лайне.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила Elu24, что, как правило, фальшивые деньги выявляются в банкоматах или в магазинах, имеющих контрольно-кассовое оборудование. Поэтому сами люди могут даже не знать, что у них на руках фальшивые деньги.

Если поддельные деньги обнаружены, полиция должна быть осведомлена. Купюра отправляется на экспертизу и возбуждается уголовное производство.

Поддельные деньги часто получают из Интернета, не обязательно из Даркнета. Мошенничество и криминал есть и в интернете, вам не обязательно использовать Даркнет,