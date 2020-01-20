Керсти Кальюлайд в продуктовом магазине: перед поездкой в Антарктику президент Эстонии решила скупить все кочаны капусты?

Если позволит погода, сегодня я доберусь до Антарктики. До этого я побывала на многочисленных встречах в одном из самых южных городов Чили, Пунта-Аренас. Также решила купить свежие местные фрукты и овощи,

- написала президент под фото.

Отметим, что 10 декабря 2019 был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана.

Также, в ноябре 1979 года новозеландский самолет с туристами врезался в склон потухшего вулкана Эребус. Все 257 человек, которые находились на борту, погибли.

До сих пор это самая масштабная воздушная трагедия в истории освоения Антарктики.