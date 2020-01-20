Александр Робак против Егора Бероева: ТНТ покажет первый сериал про отношения семей

«Война семей» — это «Клан Сопрано», но без криминала, «Игра престолов», но без драконов, «Ромео и Джульетта», но без трагедии. Во всяком случае пока… Не пропусти! Скоро! Первый сериал ТНТ про отношения… семей.
Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) дружат более 40 лет. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полувековой выдержки. Но однажды во время общего семейного праздника вскрылись тайны, мгновенно превратившие лучших друзей в злейших врагов.
Они дружат с пеленок, причем, в самом прямом смысле. Миша и Дима познакомились еще в бессознательном возрасте на приеме у педиатра, и с тех пор никогда не расставались. Роддом, детский сад, школа — все эти жизненные этапы они прошли вместе, а вернувшись из армии женились: Миша на Тане (Светлана Колпакова), а Дима на Даше (Ольга Медынич). Вскоре у семей родились дети: у Миши с Таней дочка Лена (Арина Постникова) и сын Вадим (Арам Вардеванян), а у Димы с Дашей дочка Арина (Пелагея Невзорова).
Дружбе двух мужчин ничего не угрожает, правда в личной жизни у каждого их них проблемы. И если у Миши они заключаются в небольших бытовых терках с родными, то у Димы с Дашей все гораздо серьезнее. Они расстались, но бывшая постоянно появляется вместе со своим новым ухажером Ираклием (Джемал Тетруашвили).
Чтобы проще было дружить семьями Миша и Дима купили один на двоих участок на берегу реки и построили там два абсолютно одинаковых дома. И никакого забора! Вдобавок ко всему они открыли магазин мебели M&D, который со временем должен превратиться в семейный бизнес. Семейный, потому что официально породнить двух лучших друзей собираются их дети: сын Михаила Вадим и дочь Дмитрия Арина решили пожениться. Отцы уже приготовили отличный подарок, пришвартовав к берегу новенькую роскошную яхту. Но во время церемонии происходит то, что мгновенно превращает некогда лучших друзей в злейших врагов. Что же способно разрушить крепкую мужскую дружбу?
Главные роли в «Войне семей» исполнили Александр Робак («Домашний арест», «Сладкая жизнь», «Эпидемия») и Егор Бероев («Адмирал», «Турецкий Гамбит», «Папа»). Жен двух лучших друзей сыграли Ольга Медынич («Сладкая жизнь», «БИХЭППИ», «Год Культуры») и Светлана Колпакова («Оттепель»), а представителей подрастающего поколения — актеры Арина Постникова, Арам Вардеванян и Пелагея Невзорова.
«Война семей» — это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!» Еще одним продюсером сериала стал Клим Шипенко — режиссер фильма «Холоп», — самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.
Виталий Шляппо, продюсер: «Над проектом «Война семей» работали одни из лучших авторов и креативных продюсеров нашей студии, так что все сделано очень качественно, смешно и трогательно — словом так, как мы умеем».
Илья Фарфель, режиссер: «Война Семей» для меня это прежде всего история людей. Очень необычная, но узнаваемая ситуация, которая может разделить даже самых лучших друзей и семью. Каждый персонаж был построен с нуля, со своими привычками, вкусами, проблемами и идеологиями, особенно это выражено в разнице поколений. Мне кажется зритель найдет себя хотя бы в одном из персонажей. Актерский состав на 5 балов — это лучшие профессионалы, с кем нереально приятно работать, творить и создавать новый мир».
Евгений Корчагин, режиссер: «На проекте собралась очень классная команда. Прежде всего, это актеры, которые четко понимали свои задачи и хорошо представляли своих персонажей. Еще перед началом съемок я ожидал чудо, и оно случилось. Потому что кино — это три чуда: на этапе написание сценария, на сьемках и на монтаже. Получился очень крутой проект».
Егор Бероев, Дима: «Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей. Мой герой Дима — до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его ситуация с женой — это частая ошибка в жизни многих людей. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв, возникнут эмоции. Мне бы хотелось, чтобы во взаимоотношениях Димы и его жены Даши был какой-то смысл и настоящесть».
Ольга Медынич, Даша: «У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни и начать дышать полной грудью, оставив позади окружающих ее людей, включая мужа. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она к ним все ближе и ближе. В этом и заключается ее внутренний конфликт. Сценарий привлек тем, что здесь жизнь показана такой, какая она есть. Сериал про живых людей, с их ошибками, обидами, примирениями и прощениями. Еще меня подкупил чудесный состав. Александр Робак — большой друг нашей семьи, и это будет уже не первая совместная с ним работа».
Смотри скоро новый сериал «Война семей» на ТНТ!