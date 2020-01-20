Александр Робак против Егора Бероева: ТНТ покажет первый сериал про отношения семей

Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) дружат более 40 лет. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полувековой выдержки. Но однажды во время общего семейного праздника вскрылись тайны, мгновенно превратившие лучших друзей в злейших врагов.

Они дружат с пеленок, причем, в самом прямом смысле. Миша и Дима познакомились еще в бессознательном возрасте на приеме у педиатра, и с тех пор никогда не расставались. Роддом, детский сад, школа — все эти жизненные этапы они прошли вместе, а вернувшись из армии женились: Миша на Тане (Светлана Колпакова), а Дима на Даше (Ольга Медынич). Вскоре у семей родились дети: у Миши с Таней дочка Лена (Арина Постникова) и сын Вадим (Арам Вардеванян), а у Димы с Дашей дочка Арина (Пелагея Невзорова).

ФОТО: ТНТ

Дружбе двух мужчин ничего не угрожает, правда в личной жизни у каждого их них проблемы. И если у Миши они заключаются в небольших бытовых терках с родными, то у Димы с Дашей все гораздо серьезнее. Они расстались, но бывшая постоянно появляется вместе со своим новым ухажером Ираклием (Джемал Тетруашвили).

Чтобы проще было дружить семьями Миша и Дима купили один на двоих участок на берегу реки и построили там два абсолютно одинаковых дома. И никакого забора! Вдобавок ко всему они открыли магазин мебели M&D, который со временем должен превратиться в семейный бизнес. Семейный, потому что официально породнить двух лучших друзей собираются их дети: сын Михаила Вадим и дочь Дмитрия Арина решили пожениться. Отцы уже приготовили отличный подарок, пришвартовав к берегу новенькую роскошную яхту. Но во время церемонии происходит то, что мгновенно превращает некогда лучших друзей в злейших врагов. Что же способно разрушить крепкую мужскую дружбу?

Главные роли в «Войне семей» исполнили Александр Робак («Домашний арест», «Сладкая жизнь», «Эпидемия») и Егор Бероев («Адмирал», «Турецкий Гамбит», «Папа»). Жен двух лучших друзей сыграли Ольга Медынич («Сладкая жизнь», «БИХЭППИ», «Год Культуры») и Светлана Колпакова («Оттепель»), а представителей подрастающего поколения — актеры Арина Постникова, Арам Вардеванян и Пелагея Невзорова.

«Война семей» — это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!» Еще одним продюсером сериала стал Клим Шипенко — режиссер фильма «Холоп», — самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.

Виталий Шляппо, продюсер: «Над проектом «Война семей» работали одни из лучших авторов и креативных продюсеров нашей студии, так что все сделано очень качественно, смешно и трогательно — словом так, как мы умеем».