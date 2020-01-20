Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков и заплатит штраф

Скандальная история с наркотиками наконец-то официально закончилась для 39-летней Натальи Бочкаревой. Во время заседания в суде актриса полностью подтвердила свою вину: она якобы обнаружила в машине сверток с неизвестным веществом, но не обратилась в полицию.

По мнению дознователя звезда сериала «Счастливы вместе» искупила проступок, ведь она не только раскаялась в совершенном преступлении, но и вплотную занялась благотворительностью. Так, Наталья перевела крупную сумму в один из благотворительных фондов. В итоге все обвинения со звезды были сняты, а в качестве наказания ее обязали выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч рублей (440 евро).