Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков и заплатит штраф

Наталья Бочкарева приехала в суд, чтобы заслушать приговор. Прокурор и дознователь встали на сторону актрисы, которая впервые совершила правонарушение. Теперь звезде «Счастливы вместе» нужно будет выплатить штраф, пишет Стархит.
Скандальная история с наркотиками наконец-то официально закончилась для 39-летней Натальи Бочкаревой. Во время заседания в суде актриса полностью подтвердила свою вину: она якобы обнаружила в машине сверток с неизвестным веществом, но не обратилась в полицию.
По мнению дознователя звезда сериала «Счастливы вместе» искупила проступок, ведь она не только раскаялась в совершенном преступлении, но и вплотную занялась благотворительностью. Так, Наталья перевела крупную сумму в один из благотворительных фондов. В итоге все обвинения со звезды были сняты, а в качестве наказания ее обязали выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч рублей (440 евро).
О том, что актриса вполне возможно отделается штрафом, стало известно еще на прошлой неделе. Тогда многие граждане возмутились решению суда, ведь Бочкареву поймали за рулем автомобиля с запрещенными веществами.