Спецкруиз из Таллинна в Петербург только для богачей? Семейная каюта без питания - почти 1000 евро

И если обычно этот лайнер курсирует по направлению Хельсинки-Таллинн и этот алко-круиз длится целых 22 часа, то теперь мы сможем насладиться отдыхом совершенно по-иному.

Первый круиз в Санкт-Петербург состоится в среду, 29 апреля, отправление в 21:30 из Таллинна и прибытие в северную столицу РФ уже 30 апреля в 8 утра по местному времени, 12 часов в городе и в 20:00 уже отправление назад, 1 мая в 9 утра вы в Таллинне. Поездка длится чуть меньше, чем круиз в Стокгольм.

Второй - 1 июня и все примерно по такой же схеме.

Цены спецкруиза в Санкт-Петербург тоже очень далеки от цен по направлению в тот же любимый эстонцами Стокгольм.

Имеются каюты разного типа - от самой скромной каюты до 4 человек класса C за 226 евро до семейной с окном до 6 человек - 841 евро, самая дорогая каюта круиза - EXECUTIVE SUITE - стоимостью 1490 евро (но там немного другие условия и по питанию и по проживанию), в семейной же каюте и других каютах питание не входит в стоимость и оплачивается отдельно.

ФОТО: Tallink

Цены приведены без учеты скидок Club One. А вы бы отправились в такой круиз?