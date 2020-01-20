Нинидзе бросила Виторгана незадолго до свадьбы?

По неподтвержденным данным, молодая возлюбленная якобы бросила бывшего мужа Собчак прямо перед свадьбой. К такому мнению ряд изданий пришел после того, как в сториз Виторгана появился портрет известного писателя Льва Толстого и его высказывание. «Когда тебя предали - это всё равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», - говорится в цитате.

Сам артист не прокомментировал, к чему опубликовал эти слова, но СМИ тут же заявили о том, что это явно говорит о разладе отношений между Виторганом и Нинидзе.