Осторожно: эти продукты вызывают головную боль!

По статистическим данным, 90% всех людей на земле знакомы с головными болями, то есть хотя бы раз в жизни испытывали их. Но мало кто задумывается над тем, что самая привычная для нас еда может вызывать головные боли. Конечно, продукты – далеко не единственная причина возникновения данной проблемы, однако важно знать, какие из них могут стать причиной неприятностей.

Перечислим продукты, которые запускают механизм головной боли. И если исключить их из рациона или заменить похожими, от ужасных молоточков, раскалывающих голову изнутри, можно избавиться.

Сыры

Все виды сыра, а особенно специально выдержанный сыр, вызывают головные боли. В своем составе сыр имеет химическое вещество под названием тирамин - оно вызывает головные боли. Тирамин заставляет сосуды головного мозга сперва сократиться, а потом резко расшириться. Ко всему прочему это вещество еще и вытесняет серотонин из организма.

Конечно, количество тирамина в сыре зависит от многих факторов: от способа его изготовления, хода ферментирования и используемых при этом бактерий, возраста самого продукта. Более того, существуют сорта сыра, которые в большей степени способствуют появлению головных болей и отличаются избытком тирамина. Это сыры с плесенью (голубые), «Чеддер», «Бри», «Швейцарский», «Фета», острый сыр «Горгонзола», «Моцарелла», французский молочный сыр «Мюнстер», «Пармезан», а также плавленые сыры.

Пакетные супы

Соленый, жирный и напичканный консервантами: после употребления такого супа головные боли неизбежны для многих людей.

В супы, кроме консервантов, включены искусственные подсластители и красители. Химические реакции мозга нарушаются из-за этих химикатов. Супы содержат глутамат натрия. Химическое вещество добавляют практически во все консервированные продукты, чем серьезно нарушают химические процессы в головном мозге. Если вы склонны к головным болям, избегайте фастфуда и блюд быстрого приготовления из пакетиков.

Алкоголь

Известно, что при употреблении спиртных напитков, алкоголь всасывается в кровь, разносясь по всему организму. Это приводит к опасным последствиям. Результатом злоупотребления спиртными напитками может стать смерть.

В процессе употребления алкоголя, активизируется кровоток в сосудах мозга. К примеру, ферменты красного вина не только тонизируют мозговое кровообращение, но и излишне возбуждают нервные окончания, становясь поводом боли головы.

Всем известно: если выпить слишком много вина, похмелье и головная боль на следующий день неизбежны. Но почему красное вино чаще вызывает головную боль, чем другие алкогольные напитки?