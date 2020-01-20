Осторожно: эти продукты вызывают головную боль!

Обычно, когда у нас болит голова, мы думаем, что это смена погоды так влияет, или просто перенапряглись. Тогда мы глотаем таблетку и живем дальше, совершенно не задумываясь о том, что наш организм, в отличие от нас, гораздо умнее, и если заболела голова, то значит он о чем-то пытается нам сказать.
По статистическим данным, 90% всех людей на земле знакомы с головными болями, то есть хотя бы раз в жизни испытывали их. Но мало кто задумывается над тем, что самая привычная для нас еда может вызывать головные боли. Конечно, продукты – далеко не единственная причина возникновения данной проблемы, однако важно знать, какие из них могут стать причиной неприятностей.
Перечислим продукты, которые запускают механизм головной боли. И если исключить их из рациона или заменить похожими, от ужасных молоточков, раскалывающих голову изнутри, можно избавиться.
Сыры
Все виды сыра, а особенно специально выдержанный сыр, вызывают головные боли. В своем составе сыр имеет химическое вещество под названием тирамин - оно вызывает головные боли. Тирамин заставляет сосуды головного мозга сперва сократиться, а потом резко расшириться. Ко всему прочему это вещество еще и вытесняет серотонин из организма.
Конечно, количество тирамина в сыре зависит от многих факторов: от способа его изготовления, хода ферментирования и используемых при этом бактерий, возраста самого продукта. Более того, существуют сорта сыра, которые в большей степени способствуют появлению головных болей и отличаются избытком тирамина. Это сыры с плесенью (голубые), «Чеддер», «Бри», «Швейцарский», «Фета», острый сыр «Горгонзола», «Моцарелла», французский молочный сыр «Мюнстер», «Пармезан», а также плавленые сыры.
Пакетные супы
Соленый, жирный и напичканный консервантами: после употребления такого супа головные боли неизбежны для многих людей.
В супы, кроме консервантов, включены искусственные подсластители и красители. Химические реакции мозга нарушаются из-за этих химикатов. Супы содержат глутамат натрия. Химическое вещество добавляют практически во все консервированные продукты, чем серьезно нарушают химические процессы в головном мозге. Если вы склонны к головным болям, избегайте фастфуда и блюд быстрого приготовления из пакетиков.
Алкоголь
Известно, что при употреблении спиртных напитков, алкоголь всасывается в кровь, разносясь по всему организму. Это приводит к опасным последствиям. Результатом злоупотребления спиртными напитками может стать смерть.
В процессе употребления алкоголя, активизируется кровоток в сосудах мозга. К примеру, ферменты красного вина не только тонизируют мозговое кровообращение, но и излишне возбуждают нервные окончания, становясь поводом боли головы.
Всем известно: если выпить слишком много вина, похмелье и головная боль на следующий день неизбежны. Но почему красное вино чаще вызывает головную боль, чем другие алкогольные напитки?
Все дело в веществах, которые образуются в процессе ферментации вина. Среди прочих это гистамин, танины и сульфиты. Главными врагами медики считают танины, ибо они расширяют сосуды мозга, что провоцирует головную боль. Помимо красного вина, шампанское, пиво и виски считаются алкогольными напитками, провоцирующими появление головных болей. Существуют и мнения ученых о том, что головные боли вызывают добавки, добавляемые производителями в алкоголь. Также «под подозрением» находятся и продукты метаболизма алкогольных напитков.
Различные соленья
Их вообще не рекомендуется есть тем, у кого проблемы с сосудами из-за большого количества соли и уксуса, а сульфиты из них провоцируют расширение сосудов.
Холодные продукты
Известный факт: холодные продукты, особенно мороженое, вызывают головные боли. Последствием употребления холодных продуктов обычно бывает длительная головная боль в центре лба, но для людей, страдающих мигренями, проблемой становятся болезненные колющие ощущения - это начало тяжелой и всеобъемлющей головной боли.
Копченые продукты мясной переработки
Состав современных продуктов изобилует химическими добавками, которые могут спровоцировать головную боль: тирамин, глутамат натрия, нитрит натрия. В большом количестве они вообще вредны для здоровья.
У многих людей головные боли случаются после употребления колбасы. Альтернатива: свежее мясо – хорошо прожаренная курица.
Пищевые добавки
Ученые пришли к выводам, что именно пищевые добавки могут быть первопричиной появления болей головы.
Симптомы проявляются через 20-25 минут после приема пищи. К ним относятся:
- ощущения сжатия или сдавливания головы,
- чувство сжатия в грудной клетке,
- Ччвство жжения в шее, плечах,
- покраснение лица,
- головокружение,
- боль в районе лба или висков,
- дискомфорт в животе.
Полезно знать о том, что пищевые добавки иногда входят в состав сердечных препаратов.
Острый красный перец
Все виды острого перца содержат капсаицин, который также может вызывать головную боль. Также он есть и в имбире и болгарском перце, но в гораздо меньшем количестве.
Копченая и вяленая рыба
Все копченые, маринованные продукты, будь то мясо или копченая или вяленая рыба, вызывают головные боли. Когда продукт коптится, химическая структура меняется, а побочные продукты производства, образующиеся при копчении, вызывают головные боли. Копченая рыба содержит нитраты и нитриты, количество которых превышает норму.
Кофеин
Кофеин - наркотик, к которому нужно относиться настороженно. Он расслабляет человека, уменьшает усталость, но увеличивает мышечную координацию. Неожиданное качество кофеина, вызывающее головные боли, заключается в том, что кофеин - это также лекарство от головной боли. Но высокий уровень потребления кофе вместе с шоколадкой или колой вызывает головные боли. Исследованиями установлено, что фанатики кофе/колы/энергетиков чаще страдают головными болями, чем те, кто пьет кофеиносодержащие напитки в умеренном количестве (1-2 чашки в день).
А вот кофе без кофеина – не самый лучший продукт вообще, а в частности, он также может провоцировать развитие головной боли из-за дубильных веществ в своем составе.
Орехи
Если вы часто страдаете головной болью, то к орехам следует относится осторожно, несмотря на всю их полезность, так как многие из них содержат сульфиты, который могут ее спровоцировать. Они вызывают повышенное давление, а особенно вызывают эффект повышенного кровотока к головному мозгу, что и вызывает головную боль.
Модифицированные соевые продукты
Некоторые соевые продукты, такие как соевый жмых, вызывают головную боль, поскольку сделаны в результате процесса гидролиза, который является процессом разрушения белков сои. Соя - это тоже генномодифицированный продукт.
Шоколад
Молочный шоколад содержит много сахара, в связи с чем уровень сахара в крови быстро повышается и также быстро падает. Люди, предрасположенные к головным болям, остро реагируют на этот процесс.
Для тех, кто заметил у себя такую реакцию после употребления сладенького, медики предлагают несколько вкусных альтернатив. Можно заменить шоколад сладкими фруктами, советуют диетологи, но только не бананами – они содержат тирамин, который способствует возникновению головной боли.
К головной боли может привести:
- нехватка воды в организме. Если мы пьем мало воды, организм пытается самостоятельно поддерживать водный баланс во всех органах, в итоге сосуды сужаются и спазмируются, а мы в итоге имеем головную боль. Поэтому прежде чем заглатывать таблетки, попробуйте просто выпить воды, вдруг боль сама собой пройдет.
- Нехватка калия в организме. Часто возникает из-за нехватки воды в организме и может провоцировать не только головную боль, но и мышечную, аритмию и быструю утомляемость. Если же с количеством потребляемой воды все в порядке, посмотрите на свой рацион, может, стоит в него добавить продукты, содержащие калий – курагу, какао, отруби, виноград и изюм, орехи, семечки, бананы, авокадо, гречку и овсянку, брюссельскую капусту.
- Нехватка кальция в организме. Когда головная боль охватывает всю голову, а не сосредоточена в одном месте, при этом любое движение вызывает еще большее ее проявление, то это может свидетельствовать о нехватке кальция, который принимает участие в работе всех наших мышц и сосудов.
- Голова, по мнению врачей, может болеть и от голода, так как развитие мигрени может произойти на фоне недостатка глюкозы в мозге. А значит, очень важно не пропускать приемы и пищи, чтобы не страдать от головных болей.
Если вы часто страдаете головными болями включите в свой рацион продукты, богатые витаминами группы В (особенно В2), так как они улучшают работу головного мозга, участвуют в синтезе нервных клеток: мясо и субпродукты, орехи и семечки, кальмары, яйца, дайкон, рыбу, бобовые и зерновые. Пейте чай с имбирем.