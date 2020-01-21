Астрологи: с 22 января по 12 февраля период «белой полосы» у четырех знаков Зодиака

Эти созвездия впустят в свою жизнь фортуну, давно замечено: если человеку в чем-то начинает везти, то необыкновенные радостные события следуют потом друг за другом, и в жизни этих людей наступает невероятная полоса везения.

Период с 22 января по 12 февраля, позволят насладиться фортуной в полной мере четырем знакам Зодиака.

Заряд оптимизма на днях получат Раки. А оптимистично настроенный Рак всегда излучает положительную энергию, она же неизбежно начнет притягивать хорошие события, которые друг за другом они станут появляться в жизни этого знака.

Это отличное время для новых знакомств, не исключено, что именно в эти дни судьба подкинет вам романтическую историю, которая подарит вам верного спутника по жизни. Многие Раки в эти дни познакомятся с родственной душой, с человеком, который станет для них гарантированной опорой и поддержкой во всех начинаниях, с которым им будет легко во всех отношениях. Тем Ракам, которые ждут встречи с прошлым, судьба предоставит такой шанс, и только от вас будет зависеть дальнейшие развития событий.

У Весов начнется полоса везения с незначительной мелочи. Неожиданная удача в новом начинании обернется для вас большим успехом. То, над чем вы работали, наконец-то начнет приносить свои первые плоды, которые можно будет вложить в новое более перспективное дело.

Появится хороший источник доходов, представители этого знака смогут забыть про нехватку денег и смогут позволить себе совершить крупные покупки. Состояние внутреннего мира Весов обретет спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Уже в середине следующей недели Девы почувствуют первый успех в работе. Их идей и предложения окажутся очень продуктивными. Руководство обратит внимание на представителей этого знака, и их карьера пойдет в гору. Повышение по службе и хорошая премия порадует Дев, но астрологи предупреждают, что расслабляться не стоит. Можно быстро все потерять, так как хватает недоброжелателей вокруг, которые ждут вашего промаха.

Близнецы смогут сосредоточиться на чем-то важном и действовать последовательно. Не отвлекаясь, они смогут добиться желаемого результата.