Что будет, если есть тыквенные семечки каждый день

В семенах тыквы содержится почти вся таблица Менделеева: цинк, кальций, магний, натрий, железо, марганец и фосфор. А также в их состав входят витамины группы B, A, E, C. Многие диетологи рекомендуют включать семена тыквы в ежедневный рацион.

Семена тыквы улучшают состояние кожи. Цинк, который содержится в них, стимулирует выработку коллагена. Этот белок способствует регенерации и восстановлению клеток кожи. Еще цинк формирует иммунную систему и помогает при лечении ангины и бронхита. Волосы и ногти станут крепче благодаря большому количеству кальция, витамина A и E.

Семечки также помогут стать сосудам более эластичными и снизить холестерин — растительные жиры и аминокислоты разрушают холестериновые бляшки. А железо насыщает кровь кислородом, тем самым улучшая питание тканей.

Благодаря фосфору и кальцию кости станут прочнее. В 100 г семечек содержится почти 1500 мг фосфора, он помогает усваиваться кальцию.

У семян тыквы есть и отрицательные свойства. Они могут стать одной из причин набора веса, поскольку семечки достаточно калорийные. Их следует употреблять не более 100 г в день в качестве перекуса. Также семечки могут повлиять на истончение зубной эмали, если их часто «щелкать».