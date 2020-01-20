«Два года я лечусь»: онкобольной Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Два года я лечусь, я работаю, как видите, я в форме. Я лечусь и буду лечиться, пока это будет приносить какие-то результаты. Я очень спокойно отношусь к любому варианту. Я считаю, что я прожил очень хорошую, интересную жизнь. Если Господь возьмет меня, я спокойно к этому отношусь. Да, болезнь серьезная, но сейчас все это лечится. Я надеюсь, что организм не подведет меня, что он мне поможет, поэтому отношусь к этому спокойно,