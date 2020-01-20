Пн, 20.01.2020
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«Великолепная и сексуальная»: пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в топе

Бразильская модель Эрика Грей

ФОТО: скриншот видео

Бразильская Instagram-звезда поделилась откровенным фото на своей странице в соцсети, пишет Пятый канал.

Бразильская модель Эрика Грей вновь порадовала фанатов пикантным фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.

В кадре 29-летняя модель позирует в белом топе, который эффектно подчеркивает пышную грудь звезды. Также на манекенщице белоснежные леггинсы, а на плечах — приспущенный голубой свитер. Сексуальный образ Грей дополнила прической в стиле Сейлор Мун и ярким макияжем.

«Привет, малыш», — подписала снимок Эрика.

Поклонники решили в ответ также поприветствовать любимицу. На нее в Instagram подписаны более двух миллионов пользователей. За первый час публикация набрала почти четыре тысячи отметок «мне нравится» и десятки комментариев.

«Привет, детка»; «Горячий наряд»; «Такая классная»; «Великолепная и очень-очень сексуальная», — написали фолловеры.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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