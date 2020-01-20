«Великолепная и сексуальная»: пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в топе

В кадре 29-летняя модель позирует в белом топе, который эффектно подчеркивает пышную грудь звезды. Также на манекенщице белоснежные леггинсы, а на плечах — приспущенный голубой свитер. Сексуальный образ Грей дополнила прической в стиле Сейлор Мун и ярким макияжем.

Поклонники решили в ответ также поприветствовать любимицу. На нее в Instagram подписаны более двух миллионов пользователей. За первый час публикация набрала почти четыре тысячи отметок «мне нравится» и десятки комментариев.