В Таллиннском аэропорту открывается KFC, срочно ищут директора с зарплатой более 2000 евро

Несколько минут назад стало известно о том, что в Таллинне в ближайшем будущем откроется третий ресторан с хрустящей курочкой KFC - Таллиннский аэропорт.
И туда уже ищут директора ресторана, который будет ежедневно контролировать работу общепита, искать сотрудников и их оценивать. Также руководитель будет планировать и воплощать в жизнь план продаж и отвечать за прибыль заведения, повышать производительность труда и составлять бюджет ресторана.
От будущего кандидата ждут предыдущий опыт на руководящей должности (желательно в ресторанном бизнесе) и знания и опыт в руководстве персоналом и при поиске подходящих кандидатов. На должность директора ресторана отлично подходит тот, кто хорошо владеет эстонским, русским и английским языком как письменно, так и устно. Также необходим кандидат с высокой стрессоустойчивостью.
Со своей стороны фирма предлагает возможность кандидата внести вклад в развитие в KFC в Эстонии и также серьезное обучение. Не исключен и карьерный рост в быстро развивающемся концерне Apollo и доступны различные бонусы и скидки во всей сети Apollo.
Зарплата будущего директора ресторана - от 2000 евро брутто в месяц.
Дополнительная информация: работодатель, согласно Заону об авиации, должен провести дополнительный контроль работника
Шли свое резюме: cv@apollo.ee.
Подробности - ЗДЕСЬ!
Улетного вам участия в конкурсе!