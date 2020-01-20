В Таллиннском аэропорту открывается KFC, срочно ищут директора с зарплатой более 2000 евро

И туда уже ищут директора ресторана, который будет ежедневно контролировать работу общепита, искать сотрудников и их оценивать. Также руководитель будет планировать и воплощать в жизнь план продаж и отвечать за прибыль заведения, повышать производительность труда и составлять бюджет ресторана.

От будущего кандидата ждут предыдущий опыт на руководящей должности (желательно в ресторанном бизнесе) и знания и опыт в руководстве персоналом и при поиске подходящих кандидатов. На должность директора ресторана отлично подходит тот, кто хорошо владеет эстонским, русским и английским языком как письменно, так и устно. Также необходим кандидат с высокой стрессоустойчивостью.

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Со своей стороны фирма предлагает возможность кандидата внести вклад в развитие в KFC в Эстонии и также серьезное обучение. Не исключен и карьерный рост в быстро развивающемся концерне Apollo и доступны различные бонусы и скидки во всей сети Apollo.

Зарплата будущего директора ресторана - от 2000 евро брутто в месяц.

Дополнительная информация: работодатель, согласно Заону об авиации, должен провести дополнительный контроль работника

Шли свое резюме: cv@apollo.ee.

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