Обычное фото с собакой навсегда изменило жизнь девушки

Первые кадры вышли удачными, но затем пес внезапно укусил Лару. Врачам пришлось наложить пациентке 40 швов, причем травмирована была не только кожа, но даже десны. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на таблоид Daily Star.

Возможно, это произошло, потому что я дотронулась до ее бока, или она отреагировала так из-за возраста, или я обняла и испугала ее,

– предположила девушка. Она добавила, что собаку не будут усыплять из-за случившегося, так как животное укусило ее ненамеренно.

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