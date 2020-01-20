Игорь Николаев показал эмоциональную встречу своих дочерей

Поздравить Игоря Николаева с днем рождения пришли его самые близкие друзья, в том числе и Алла Пугачева, которая давно дружит с композитором. Почти сразу после дня рождения Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и младшей дочкой Вероникой улетел на отдых в Майами, где живет его старшая дочка Юлия.

В микроблоге артиста появилось трогательное видео, на котором маленькая Вероника в аэропорту бежит к своей старшей сестре и признается ей в любви. «Долгожданная встреча дочерей! Вероника — Юле: — Я тебя очень сильно люблю!!!» — подписал трогательное видео Николаев. Поклонники пришли в восторг от увиденного и рады, что дети Николаева так прекрасно ладят.