Игорь Николаев показал эмоциональную встречу своих дочерей

На прошлой неделе известный певец и композитор Игорь Николаев отпраздновал юбилей: ему исполнилось 60 лет. В честь юбилея Николаев организовал праздник для своих друзей и звездных коллег, пишет Экспресс газета.
Поздравить Игоря Николаева с днем рождения пришли его самые близкие друзья, в том числе и Алла Пугачева, которая давно дружит с композитором. Почти сразу после дня рождения Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и младшей дочкой Вероникой улетел на отдых в Майами, где живет его старшая дочка Юлия.
В микроблоге артиста появилось трогательное видео, на котором маленькая Вероника в аэропорту бежит к своей старшей сестре и признается ей в любви. «Долгожданная встреча дочерей! Вероника — Юле: — Я тебя очень сильно люблю!!!» — подписал трогательное видео Николаев. Поклонники пришли в восторг от увиденного и рады, что дети Николаева так прекрасно ладят.
Дочери Игоря Николаева от разных браков прекрасно ладят, его старшая дочь обожает младшую сестру, но из-за расстояния они редко видятся. Поэтому Игорь старается как можно чаще приезжать в США, чтобы проводить время с семьей.