Пн, 20.01.2020
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Поклонникам Кэмерон Диаз показалось очень странным полное имя новорожденной дочери актрисы

Кэмерон Диас

ФОТО: Evan Agostini / AP

Стало известно полное имя новорожденной дочери 47-летней актрисы Кэмерон Диаз и ее 40-летнего супруга Бенджамина Мэддэна. Поклонникам супружеской пары оно показалось довольно необычным и даже странным, пишут Аргументы.

Ранее сообщалось, что девочку было решено назвать Рэддикс, однако теперь выяснилось, что имя звучит так – Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Пользователи Сети шутят на эту тему и пытаются догадаться, как малышку будут называть в домашней обстановке.

Напомним, ранее Кэмерон Диаз сообщила, что не намерена показывать фотографию дочки или предоставлять какую-либо дополнительную информацию о ней.

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