Поклонникам Кэмерон Диаз показалось очень странным полное имя новорожденной дочери актрисы

Ранее сообщалось, что девочку было решено назвать Рэддикс, однако теперь выяснилось, что имя звучит так – Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Пользователи Сети шутят на эту тему и пытаются догадаться, как малышку будут называть в домашней обстановке.