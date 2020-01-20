«Я сегодня именинница»: обнаженная Бузова рассказала, что значит для нее 34-летие

В честь дня рождения знаменитость опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram. Исполнительница позирует в кадре полностью обнаженной, прикрывая тело только листом экзотического растения. Такое горячее фото певица сопроводила постом о любви к себе. По словам Ольги, к 34 годам она стала мудрой и перестала стремиться кому-то что-то доказывать.

«34 года — это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе Безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама все доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаешь!» — написала артистка.