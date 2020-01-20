Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников

Когда-то Елена Яковлева была настоящим секс-символом. После съемок в ленте «Интердевочка» актрисе часто предлагали откровенные роли, но она не хотела оставаться в одном амплуа. Сейчас в фильмографии 58-летней звезды много ярких и необычных перевоплощений.

Елена Яковлева ФОТО: Instagram

Несмотря на многолетнюю популярность, Яковлева остается довольно закрытым человеком. Она редко откровенничает в интервью, да и поводов для скандалов не дает. Однако вчера в Сети появился снимок, ставший предметом жарких дискуссий. Поклонники артистки разошлись во мнениях при оценке ее внешности: некоторые из них пришли к выводу, что звезда прекрасно выглядит, но нашлись и те, кто осудил ее за морщины.

«Что-то совсем старенькая стала»; «Вид у вас ужасный»; «Елена, не надо больше лицо фотографировать крупным планом. Очень заметны морщины у глаз», — делились мнениями фанаты звезды. Елена Яковлева никогда не скрывала, что ведет борьбу с признаками старения. Так, в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» артистка признавалась, что делала пластику, а именно изменяла форму век и вставляла нити, которые разглаживают морщины.

«Мне неприятна сама мысль о старости. Периодически я делаю уколы красоты, но из-за напряженного графика нарушаю системность и пропускаю инъекции. Понимаю, что не смогу убежать от возраста. Этот вопрос заставляет меня нервничать, переживать, но подстегивает к борьбе за красоту», — уверена артистка.