Видео с Михалковой из «Уральских пельменей» до пластики взорвало Сеть

В кадре участница женской команды «НеПарни» Юлия Михалкова, тогда еще мало кому известная, задает вопрос в «Разминке». Уже тогда будущая звезда «Уральских пельменей» выступает на первых ролях в женской команде и демонстрирует способности к импровизации.

Так, появившаяся у микрофона Михалкова интересуется, почему в команде КВН «ЛУНа» играет Станислав Ярушин, звезда команды «Уездный город». Первым отвечать на вопрос Михалковой на сцену вышел сам Ярушин. Повторяя свой вопрос, Юлия не растерялась и переформулировала его. «Почему в команде КВН "ЛУНа" играет ТЫ?» - спросила она, обратившись непосредственно к Ярушину.

В ответ будущая звезда «Универа» спародировал Михаила Галустяна и заявил, что у них «разноплановая команда». После того как другие команды закончили отвечать на вопрос Михалковой, Юлия озвучила свой ответ, зачитав в адрес Станислава письмо, якобы написанное ему от коллег по команде «Уездный город».

«Здравствуй, Стасик. Пишет тебе команда КВН "Уездный город". Мы по тебе очень скучаем, а в магазин сбегать некому. Представляешь? Готовимся сейчас к Летнему Кубку. Стасик, извини за недоверие, но не спародировал ли ты на разминке Галустяна? А то мы на Летнем Кубке на это очень рассчитываем», - заявила Юлия.

После этого Ярушин положил к ногам девушки большой букет цветов.

«Подкупаете?» - интересуется она.