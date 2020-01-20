Кокошники и матрешки: фото со второго дня свадьбы Даши Жуковой, отмеченного в русском стиле

После церемонии в местной ратуше гости и молодожены отправились в отель Kulm, где остановились Даша и Ставрос. Там же и прошла вечеринка. Среди гостей были члены королевской семьи Британии и знаменитости: внучка Елизаветы II — принцесса Беатрис вместе со своим женихом, Орландо Блум, Кейт Хадсон, Карли Клосс, Дерек Бласберг, Вито Шнабель.

Несмотря на дружбу Даши с дизайнером Стеллой Маккартни, которая тоже была среди приглашенных, Жукова выбрала для церемонии платье Valentino. На все торжество экс-супруга Романа Абрамовича и греческий олигарх потратили более пяти миллионов евро..

Отметим, что 38-летняя Даша Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос предпочитают не афишировать личную жизнь. По слухам, молодожены запретили гостям выкладывать свадебные снимки в Сеть. Однако сегодня гости вечеринки поделились кадрами в русском стиле

Модель Стелла Максвелл и дизайнер Питер Дундас поделились яркими снимками с мероприятия. Модельер предстал в черной меховой шапке и блестящей рубашке. «Из России с любовью», — подписал публикацию Питер.

Актер Эванджело Бусис также выбрал рубашку с поясом, меховую шапку и шубу. Подписчики звезды отметили, что ему идет этот образ. По их словам, наряд смотрится очень необычно. Сам же Эванджело сообщил в микроблоге, что сегодня он — настоящий русский.