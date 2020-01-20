в Сети появилось первое фото Ксении Пунтус после падения из окна

В Сети появился первый снимок российской модели Ксении Пунтус, сделанный после падения красотки из окна квартиры внука Никиты Михалкова, пишет Topnews.
Напомним, что Ксения рассказала, что в роковой вечер неудачно села на подоконник, а затем просто упала оттуда. В этот момент ее молодой человек спал, а проснулся он от звонка полиции.
И вот теперь в соцсетях появилась фотография, на которой, судя по всему, парень навещает Ксению в больнице. Он подарил ей букет цветов и огромного плюшевого медведя.
На фотографии, кроме Андрея Бакова и самой Пунтус, запечатлена общая подруга пары. Также в сториз Instagram Ксения показала фото страстного поцелуя с молодым человеком.
Как сообщалось ранее, придя в себя Ксения заявила, что сын Михалкова не виноват в том, что случилось. «Мы с ним гуляли по музеям, он дарил книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском языке с русскими субтитрами с не очень хорошим зрением и без линз», - заявила девушка.
21-летнюю Пунтус обнаружили рано утром 11 января сидящей во дворе дома на Патриарших прудах. Как оказалось, она выпала из квартиры своего приятеля - внука режиссера Никиты Михалкова. На ситуацию, произошедшую с избранницей своего внука ранее отреагировал сам режиссер.