в Сети появилось первое фото Ксении Пунтус после падения из окна

Напомним, что Ксения рассказала, что в роковой вечер неудачно села на подоконник, а затем просто упала оттуда. В этот момент ее молодой человек спал, а проснулся он от звонка полиции.

И вот теперь в соцсетях появилась фотография, на которой, судя по всему, парень навещает Ксению в больнице. Он подарил ей букет цветов и огромного плюшевого медведя.

На фотографии, кроме Андрея Бакова и самой Пунтус, запечатлена общая подруга пары. Также в сториз Instagram Ксения показала фото страстного поцелуя с молодым человеком.

Как сообщалось ранее, придя в себя Ксения заявила, что сын Михалкова не виноват в том, что случилось. «Мы с ним гуляли по музеям, он дарил книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском языке с русскими субтитрами с не очень хорошим зрением и без линз», - заявила девушка.