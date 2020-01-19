Пять звезд, которые покончили с собой на пике славы

Мэрилин Монро (36 лет)

MARILYN MONROE.?Credit: SMP/GP/MPI/CapitalPictures,CAP/MPI/GP©GP/MPI/Capital Pictures ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures

В середине 50-х Мерилин Монро будоражила фантазию каждого мужчины на планете. Белокурые локоны, аппетитные губы и бархатистый голос помогли ей стать самой востребованной актрисой своей эпохи, но в жизни она не была такой беззаботной хохотушкой, как на экране. 5 августа 1952 года актрису обнаружили мертвой в ее доме по адресу 12305 Fifth Helena Drive в Брентвуде, Калифорния.

В результате диагностики было выявлено, что секс-символ приняла смертельную дозу сильнодействующих препаратов. Многие поклонники высказывали предположения, что это было не самоубийство, а государственный заказ. Но теперь мы уже никогда не узнаем правду.

Робин Уильямс (63 года)

Робин Уильямс ФОТО: Zach Lipp/SIPA

Робин Уильямс был лучшим другом каждого ребенка, который смотрел фильмы «Миссис Даутфайр» и «Джуманджи». Актера окружала армия поклонников, любящая семья, единственное, чего ему не хватало, — душевного спокойствия. Робин Уильямс долгое время боролся с болезнью Паркинсона, деменцией и депрессией, что привело к необратимому. 11 августа 2014 года актер решил добровольно уйти из жизни. Его нашли дома уже скончавшимся.

Курт Кобейн (27 лет)

Курт Кобейн ФОТО: Caters News Agency

Солист группы Nirvana трагически покончил с собой весной 1994 года. Перед тем, как решится на самоубийство, Кобейн долгое время боролся с наркозависимостью и депрессией.

Его смерть была романтизирована из-за записки, которую оставил певец. В качестве эпиграфа были слова «Лучше сгореть, чем угаснуть», а далее шло объяснение. Он писал, что больше не испытывает волнения при прослушивании музыки и ее создании, что не чувствует радости и страсти, выходя на сцену, и ему стыдно за это, он не хочет никого обманывать. В том числе своих любимых жену и дочь.

Хит Леджер (28 лет)

Хит Леджер ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Если вы когда-нибудь смотрели фильм «История рыцаря» или «Девять причин моей ненависти», то просто сами не хотите себе признаться, что в тот момент Хит Леджер украл ваше сердце. Австралийский актер прославился не только благодаря своей внешности, но и за счет завидной трудоспособности: он готов был пойти на многое, чтобы персонажи в его исполнении обрели бессмертие. Несмотря на внешний оптимизм, Хит был склонен к меланхолии и за пределами съемочной площадки часто оставался один, отказываясь видеть даже свою семью. Странность в поведении усугубилась после того, как Хит исполнил роль Джокера в картине «Темный рыцарь».

Для перевоплощения в образ Джокера Хит специально уединился на целый месяц и тщательно продумывал своего персонажа, кропотливо отрабатывая каждую мелкую деталь: мимику, манеры, взгляд, движения. Коллеги признавались, что Хит стал вести себя странно и утверждал, что Джокер — это его второе я.

Такая кропотливая работа не прошла даром — Хит Леджер получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, уже посмертно. Печальное событие произошло в конце января 2008 года. Обнаженное тело Леджера в его квартире нашла домработница. Рядом с кроватью лежал пустой пузырек от таблеток: актер употребил огромную дозу сильнодействующих препаратов.

Александр Маккуин (40 лет)

Александр Маккуин ФОТО: Yui Mok/PA Wire/Press Association Images