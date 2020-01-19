Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод

Это будет мое последнее шоу высокой моды. Это будет мой последний показ Gaultier Paris,

— сказал Готье в видеосообщении, размещенном в его Twitter. Он отметил, что этот заключительный показ будет посвящен 50-летию его карьеры.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 января 2020 г.

Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть новая концепция, и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.