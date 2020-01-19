Вс, 19.01.2020
Звезда российского футбола и экс-солистка группы Be Free провели сказочные каникулы в Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод

Жан-Поль Готье

ФОТО: NIVIERE/VU/SIPA

Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже, передает Mail.ru.

Это будет мое последнее шоу высокой моды. Это будет мой последний показ Gaultier Paris, 

— сказал Готье в видеосообщении, размещенном в его Twitter. Он отметил, что этот заключительный показ будет посвящен 50-летию его карьеры.

Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть новая концепция, и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.

Готье широко известен в мире высокой моды. В 2010 году он стал президентом собственного Дома моды и компании Jean Paul Gauthier S.A. До этого долгое время работал креативным директором Hermes.

НАВЕРХ