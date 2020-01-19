Никас Сафронов рисует для олигарха портрет Юлии Началовой

Художник признался, что за работу ему заплатят внушительную сумму — три миллиона рублей. «По задумке певица должна стоять рядом со Святой Анной и Святой Марией. Я, конечно, слышал, что некоторые поклонники считают Юлю святой, но считаю такой расклад кощунством, ведь ее не канонизировали. Сейчас думаю над тем, как будет выглядеть работа в конечном итоге. Возможно, это будет более светская картина. Скажем, как средневековая западноевропейская — на библейскую тему», — поделился 63-летний Сафронов.

По словам олигарха-заказчика, Началова была чистым человеком и, что для него немаловажно, верила в Бога. «Он обратился именно ко мне, поскольку я учился иконописи в Загорске (ныне — Сергиев Посад). Пишу иконы, освящаю их, дарю священнослужителям, верующим близким друзьям. Никогда не беру деньги за такие работы... И, знаете, не очень люблю афишировать это, поскольку к иконописи у меня сложилось особое, очень трепетное отношение», — отметил Никас Степанович.

Художник уже сделал первые наброски картины — на ней есть очертания Юлии. Но, прежде, чем закончить начатое, он намерен также спросить разрешение на это не только у поклонников Началовой, но и у своего духовника.