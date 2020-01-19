Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался, не приходя в сознание после долгой комы. Музыкант ушел из жизни в возрасте 47 лет.

«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!» — написали представители группы в официальном Instagram-аккаунте.

Летом прошлого года Руслан Владыко впал в кому после того, как его избили и ограбили в Минске. Музыкант получил черепно-мозговую травму и находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Завтра, 20 января, состоится очередное заседание суда над обвиняемым в избиении артиста, пишет Рiter.tv.