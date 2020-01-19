Тейлор Свифт выпроводила Джастина Бибера во время тренировки в спортзале

Летом этого года громкий скандал всколыхнул музыкальную индустрию. Тейлор Свифт требовала у менеджера Скутера Брауна вернуть права на шесть пластинок, которые принесли ей всемирную известность. После того, как продюсер отказался заключать соглашение с бывшей подопечной, исполнительница публично обвинила его в травле.

В защиту наставника стал популярный певец Джастин Бибер, который на страницах своего инстаграма красноречиво вступился за своего менеджера. Исполнитель посоветовал урегулировать конфликт во время личной беседы, а не гневными обвинениями в сети.

С тех пор отношения артистов, которые вместе в подростковом возрасте возглавляли ведущие музыкальные чарты и славились своей звездной дружбой, окончательно подорвались. Как сообщает издание TMZ, популярная певица отказалась тренироваться с Бибером в одном зале.

Инцидент произошел на днях в Лос-Анджелесе, когда знаменитость имела персональную тренировку в одном из тренажерных залов. В это время там занимался ее звездный коллега. Охрана Тейлор Свифт попросила представителей Бибера покинуть зал, однако те ответили категорично.