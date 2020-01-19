Похудевшая солистка группы Artik & Asti похвасталась фигурой

Для комфортного отдыха 29-летняя Анна Дзюба выбрала остров Бали. По приезду в отель певица окунулась в атмосферу покоя и гармонии, где она смогла хорошо выспаться. Кроме того, девушка сумела наладить питание и, наконец, расслабиться после напряженного предпраздничного графика.

По словам Анны, за эти несколько дней на берегу Индийского океана ей удалось и прилично похудеть. Дзюба продемонстрировала подписчикам подтянутые формы и пообещала, что по возвращении домой будет и дальше поддерживать фигуру в должном виде, ходить в спортзал и следить за здоровьем.

«С гордостью сообщаю, что похудела, наконец-то. Так, как в декабре, я не распухала еще никогда. Все-таки организм штука сложная, что-то ему не нравится и он начинает творить чудеса, в переносном смысле, конечно же. Но теперь я снова нормальная, чему бесконечно радуюсь!» — поделилась с поклонниками исполнительница.

Поклонники Анны с восторгом восприняли обновленный внешний вид звезды, отметив, что такую красоту сложно чем-либо испортить. К тому же, публика призвала Дзюбу не забывать о потребностях организма и следить за его состоянием. «Правильно, Анна! Здоровье — самое главное, а остальное придет»; «Я все равно люблю вас любую. Но болеть нельзя!»; «Не знаю, где ты там распухла, ты всегда в хорошей форме была и есть! А отдых всем на пользу», — отметили в комментариях неравнодушные.

Напомним, что в конце прошлого года поклонники звезды заговорили о ее скорой свадьбе. Несмотря на то, что Дзюба мало рассказывала о жизни вне сцены и старалась держать личность избранника в секрете, вскоре выяснилось, что сердце девушки покорил 40-летний бизнесмен Станислав Юркин. После того, как роман возлюбленных стал достоянием общественного внимания, Asti начала выходить с мужчиной в свет.

Кроме того, певица стала чаще делиться трогательными снимками с возлюбленным, перестав скрывать теплые чувства к Станиславу. Во время одного из совместных путешествий пары, артистка поделилась с подписчиками эмоциями. «И я понимаю, что его жизнь — это единственное, где я хочу находиться. Люблю тебя, моя душа», — написала Анна в микроблоге. Летом же внимательные поклонники заметили на пальце у Анны роскошное кольцо.