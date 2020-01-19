«Выпьем за любовь»: Игорь Николаев с размахом отметил юбилей

В пятницу, 17 января, популярный певец и композитор Игорь Николаев отметил свое 60-летие. Звезду поздравили многочисленные друзья и поклонники, пишет Русский TVNET.
Знаменитые коллеги музыканта поспешили опубликовать в Instagram свои поздравления. Очень трогательное видео разместила бывшая супруга Николаева - Наташа Королева.
Она опубликовала слайд-шоу, в котором видно как менялся с годами Игорь Николаев.
С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир, делая его прекраснее и добрее! С любовью, Натуся!
– подписала ролик певица.
Напомним, что Наташа Королева и Игорь Николаев состояли в браке девять лет. Примечательно, что Татьяна Овсиенко на программе «Привет, Андрей!» вспомнила, как познакомилась с Николаевым и его бывшей женой Еленой. Она утверждает, что экс-супруга Игоря знала всех его любовниц и провожала на встречи с Наташей Королевой.
Первой женой композитора была Елена Кудряшова. С ней Игорь Николаев вместе учился в школе. Они поженились в 1978 году. У супругов родилась дочь Юлия. В 1991 году они развелись, а через год композитор взял в жены молодую звезду Наташу Королеву. Сейчас Николаев женат в третий раз на исполнительнице Юлии Проскуряковой. Пара растит дочь Веронику.
37-летняя Юлия Проскурякова поддерживает мужа. Накануне у Николаева прошел пышный праздник, на котором собрались его звездные друзья. Продюсер Иосиф Пригожин поделился фрагментами видео, на котором танцуют Игорь Николаев и Алла Пугачева.
Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей,
– подписал он ролик.
Николаев и Пугачева дружат уже более 30 лет. Однажды артист вспомнил жуткий случай, когда по его вине Алла могла погибнуть.
«И у меня из транспорта были только санки. Алла была в гостях и говорит: "Ну, покатай меня на санках". Я на санки ее посадил, а у нее была белая песцовая шуба и шапка песцовая, круглая такая. Я вывез ее через арку, и вот наш дворик кончился, уже проезжая часть», – вспомнил Николаев.
Это как раз был день рождение певца – 17 января.
«На дороге снега нет, асфальт, и санки застряли. И тут на нас едет автобус. Он даже не может свернуть, потому что по бокам сугробы двухметровые. И мы смотрим на это, как обреченные, даже не пошевелились. Автобус остановился где-то в метре, водитель выходит, и я понимаю, что он будет нас ломом бить», – поясняет артист.
Алла Пугачева не растерялась и сняла свою песцовую шапку, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачева, а также чтобы разглядели ее волосы рыжие.
И какую-то песню она начала петь – то ли «Арлекино», то ли что-то еще. Водитель ничего не понял, он просто был в шоке совершенном,
– подытожил Николаев.
Игорь написал Примадонне немало хитов. Среди них такие композиции, как «Осенний поцелуй», «Паромщик», «Прости, поверь», «Незваный гость», «Айсберг», «Расскажите птицы», «Две звезды» и многие другие. Любопытный факт, но песня «Озеро надежды» писался для Ирины Аллегровой, но его забрала Алла Пугачева.
Оказывается, клип «Айсберг» был запрещен к показу и только в канун 70-летия Аллы Борисовны он появился на экранах.
«Это снималось где-то в Балтии. Возможно, в Юрмале... Почти западная продукция», – сказал композитор на программе «Привет, Андрей!»
Николаев вспомнил, что после Песни-83, после того, как люди полюбили песню она была использована в мультфильме «Ну, погоди!». В мультфильме были прорисованы все детали, чтобы зрители могли узнать легендарную певицу и ее номер.
«Меня увековечили в этом мультике дважды – с "Комарово" и "Айсбергом"», – отметил он.
Кроме того, поздравление в Instagram оставил Максим Галкин. Юморист записал видео, в котором исполнил популярные песни композитора.
С днем рождения, дорогой Игорь! Гений, друг, крестный! Будь счастлив, весел, легок! Твори! Дерзай! Люби! Мы рядом,
– написал Галкин.