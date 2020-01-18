Юлия Савичева призналась, что сильно заболела

Российская певица Юлия Савичева, которая недавно вернулась в Москву из отпуска, призналась, что подхватила опасный вирус в столице. Артистка рассказала поклонникам в Instagram, что уже несколько дней борется с высокой температурой. Плохое самочувствие настигло исполнительницу буквально за считанные дни. Звезда решила обратиться к врачу, который предупредил ее, что с недугом столкнулись многие жители города.

«Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней. Сегодня была у врача, рассказывает страшное: „Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие», — подписала пост артистка.