Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии

Известно, что 38-летняя Дарья Жукова планировала мероприятие несколько месяцев. Для свадьбы бизнесвуман выбрала классический наряд, без лишних аксессуаров. Жукова облачилась в белое платье с высокой юбкой от Valentino и кейп, к тому же Дарья сделала стильную прическу в стиле 60-х годов. Поклонники по достоинству оценили элегантный костюм невесты и отметили, что бизнесвуман выглядит по-настоящему счастливой.

Среди гостей торжественного мероприятия были замечены принцесса Беатрис, принцесса Шарлотта Казираги, дизайнер Стелла МакКартни, наследник Fiat и внук Джанни Аньелли — Лапо Элканн, актеры Кейт Хадсон и Орландо Блум. И это далеко не весь список звездных друзей пары.

Приглашенных супруги разместили в одном из самых престижных швейцарских отелей, ночь в котором стоит в среднем тысячу евро. В распоряжении прибывших на свадьбу оказались не только местные рестораны с изысканными блюдами, но и спа-зона. К тому же, звездные гости могут свободно играть в гольф, керлинг и кататься на коньках.