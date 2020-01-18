Рэпер Гуф оказался на грани банкротства

По данным канала Mash, у фирмы Lugang, принадлежащей Долмтову, очень низкие доходы, однако рэпер не останавливает производство.

За год выручка компании, производящей одежду, составила 366 тысяч евро, а расходов оказалось больше на 73 тысячи, утверждает Mash.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф оказался в центре скандала, когда в нецензурных выражениях вызвал на бой бывшего депутата Госдумы, бронзового призера Олимпиады по дзюдо Дмитрия Носова. В свою очередь Носов записал видеообращение, в котором отказался драться с Гуфом, призвав его завязывать с наркотиками.