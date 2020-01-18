Врачи пришли к выводу: чем хуже зрение, тем короче жизнь

Продолжительность жизни в мире увеличивается. Но для большинства людей более долгая жизнь не имеет ценности, когда страдает ее качество, если человек нездоров и лишен самостоятельности, как, например, в случае потери зрения, - отметила генеральный секретарь Международной федерации по изучению проблем старения доктор Джейн Барратт. - Поэтому очень важно обеспечивать людям доступный скрининг и эффективное лечение для сохранения и улучшения функционального состояния человека.

Главное - профилактика

По мнению экспертов, около 75% всех случаев полной слепоты, можно было предотвратить, если вовремя начать лечение. Есть связь между продолжительностью жизни и зрением, пусть и косвенная. Те кто плохо видит, стараются меньше двигаться. В свою очередь, неподвижный образ жизнь приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, которые являются главной причиной преждевременной смерти. Кроме того, у плоховидящих людей повышается риск получения травмы, они хуже ориентируются в пространстве.

Как борются с потерей зрения сегодня?