Врачи пришли к выводу: чем хуже зрение, тем короче жизнь

Ведущие мировые эксперты в рамках 19-го конгресса Европейского общества специалистов по заболеваниям сетчатки (EUREТINA) рассказали о проблеме потери зрения в современном мире, а также методах лечения и профилактики.
Продолжительность жизни в мире увеличивается. Но для большинства людей более долгая жизнь не имеет ценности, когда страдает ее качество, если человек нездоров и лишен самостоятельности, как, например, в случае потери зрения, - отметила генеральный секретарь Международной федерации по изучению проблем старения доктор Джейн Барратт. - Поэтому очень важно обеспечивать людям доступный скрининг и эффективное лечение для сохранения и улучшения функционального состояния человека.
Главное - профилактика
По мнению экспертов, около 75% всех случаев полной слепоты, можно было предотвратить, если вовремя начать лечение. Есть связь между продолжительностью жизни и зрением, пусть и косвенная. Те кто плохо видит, стараются меньше двигаться. В свою очередь, неподвижный образ жизнь приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, которые являются главной причиной преждевременной смерти. Кроме того, у плоховидящих людей повышается риск получения травмы, они хуже ориентируются в пространстве.
Как борются с потерей зрения сегодня?
"Изучая неоваскулярную форму ВМД, исследователи пришли к выводу, что «корень зла» лежит в чрезмерной выработке одного из белков нашего организма. Это так называемый фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). Ученые решили прервать «порочный» процесс, ингибируя, то есть замедляя рост новых сосудов. Для этого был создан особый класс препаратов, блокирующих VEGF в глазу. Образно говоря, такие препараты «обманывают» организм, связывая белок VEGF в тканях глаза и не давая ему запустить рост ненужных сосудов в сетчатке глаза", - пишет КП.