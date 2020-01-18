Второй Сочельник: что ни в коем случае нельзя делать 18 января

18 января христиане отмечают Второй Сочельник, который также имеет другое название – Голодная кутья. По традиции, хозяйка готовит постный ужин, такой как и на первый Сочельник.
Народные приметы на 18 января
– На деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда.
– Если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо размножаться.
– Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.
– Сильный южный ветер – к дождливому лету.
– На Крещенский вечер идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур.
– Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.
– Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.
– Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.
Что можно делать 18 января
1. Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер - будет привлекать внимание мужчин.
2. Хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Такой ритуал убережет дом от нечистой силы.
3. Чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский Сочельник искупаться в бане.
4. По поверью, снег собранный в Крещенский вечер способен исцелять болезни.
Что нельзя делать 18 января
1. Запрещается на Святой вечер ссориться и обижаться друг на друга, ведь пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.