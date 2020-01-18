В Сети обсуждают новый образ проживающей под Нарвой Ирины Понаровской
Певица получила множество комплиментов.
Ирина Понаровская не только неподражаемая певица, но и невероятная модель — стильная и элегантная. В этом ее подписчики убеждаются каждый раз, когда артистка публикует свежие снимки на своей странице в Instagram.
Новая фотосессия Ирины Понаровской настолько понравилась фолловерам, что они усыпали ее комплиментами. На фото певица позировала в длинном бежевом тренче, в солнцезащитных очках и со стильной укладкой.
«Наша икона стиля и красоты», «Шикарная женщина», «Красота», «Ирина великолепна», «Богиня!», — последовали комментарии.