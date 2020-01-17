Новый рэп-клип Анне Вески из заброшенного Горхолла уже в Сети! Это стоит видеть

Как мы уже писали, в интервью на «Народном Радио» Вески сказала, что клип снимали в Горхолле, где давно не ступала ее нога, во время съемок было дико холодно, но это не помешало артистам сделать красивое видео, которое разогреет всех без исключения поклонников Анне Вески и не только.