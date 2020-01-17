Пт, 17.01.2020
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Новый рэп-клип Анне Вески из заброшенного Горхолла уже в Сети! Это стоит видеть

Zeva, Анне Вески и Артем Савицкий

ФОТО: Промо

В пятницу вышел новый клип на песню Анне Вески, Зевы и Артема Савицкого - «Позади крутой поворот». Несмотря на то, что припев композиции далеко не новый, самое звучание у хита очень современное, рэп-артисты освежили эту песню эстонской легенды. 

Как мы уже писали, в интервью на «Народном Радио» Вески сказала, что клип снимали в Горхолле, где давно не ступала ее нога, во время съемок было дико холодно, но это не помешало артистам сделать красивое видео, которое разогреет всех без исключения поклонников Анне Вески и не только. 

Это первая совместная работа трех совершенно разных артистов. Давайте скорее оценим! Слушаем! 

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