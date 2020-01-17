Леди Гага впервые станет матерью уже в этом году

Зарубежные СМИ сообщают, что Леди Гага приняла решение стать матерью. Артистка устала искать подходящего мужчину на роль мужа и отца для будущих детей и решила стать матерью самостоятельно, сообщает Rambler.ru.
Леди Гага всегда мечтала о большой семье, однако пока что так и не смогла встретить человека, с которым могла бы остепениться и стать мамой. У Гаги уже была попытка выйти замуж, но пока что безуспешно. На данный момент она ни с кем не встречается.
Подруга певицы сообщила журналистам, что Гага настроена решительно. Пока что она не решила, обратиться ли к суррогатной матери или же взять малыша из приюта.
Отметим, что недавно Леди Гага упала со сцены во время концерта и попала в больницу. Именно тогда певица и поняла, что готова к материнству. При этом выносить ребенка сама она не может из-за ряда своих хронических заболеваний, так что Гага не станет подвергать здоровье и жизнь опасности и предпочтет воспользоваться другими путями, чтобы стать мамой, сообщает Radar online.