Леди Гага впервые станет матерью уже в этом году

Леди Гага всегда мечтала о большой семье, однако пока что так и не смогла встретить человека, с которым могла бы остепениться и стать мамой. У Гаги уже была попытка выйти замуж, но пока что безуспешно. На данный момент она ни с кем не встречается.

Подруга певицы сообщила журналистам, что Гага настроена решительно. Пока что она не решила, обратиться ли к суррогатной матери или же взять малыша из приюта.