Поклонники гадают, когда Ольга Бузова успела сделать пластику груди

Весь январь Ольга проводит в поездках. Телезвезда сначала была в Куршевеле вместе с Давидом Манукяном, а потом, после нескольких дней в Москве, улетела в Таиланд. Девушка постоянно делится фотографиями в купальнике, так как много купается и загорает. Поклонники Ольги решили, что ее грудь выглядит в купальнике сейчас совершенно иначе, чем в предыдущую ее поездку на море.

ФОТО: Скриншот Instagram

В Сети активно обсуждают, с чем связаны такие изменения. «Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь»; «Однозначно сделала имплантаты. Сейчас утром ложишься на операцию, вечером выходишь из больницы»; «Да беременная она, вот грудь и налилась», — обсуждают поклонники Бузовой.

Многие придерживаются мнения, что грудь Ольги стала больше из-за регулярной половой жизни с Давидом. Ранее звезда утверждала, что у нее очень долго не было секса.