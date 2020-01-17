Поклонники гадают, когда Ольга Бузова успела сделать пластику груди

Артистка отдыхает с бойфрендом Давидом Манукяном в Таиланде. Поклонники заметили, что грудь Ольги Бузовой стала больше, чем во время ее предыдущих отпусков, пишет Starhit.ru.
Весь январь Ольга проводит в поездках. Телезвезда сначала была в Куршевеле вместе с Давидом Манукяном, а потом, после нескольких дней в Москве, улетела в Таиланд. Девушка постоянно делится фотографиями в купальнике, так как много купается и загорает. Поклонники Ольги решили, что ее грудь выглядит в купальнике сейчас совершенно иначе, чем в предыдущую ее поездку на море.
В Сети активно обсуждают, с чем связаны такие изменения. «Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь»; «Однозначно сделала имплантаты. Сейчас утром ложишься на операцию, вечером выходишь из больницы»; «Да беременная она, вот грудь и налилась», — обсуждают поклонники Бузовой.
Многие придерживаются мнения, что грудь Ольги стала больше из-за регулярной половой жизни с Давидом. Ранее звезда утверждала, что у нее очень долго не было секса.
Несмотря на то, что Ольга думала, что будет скрывать личное, их поцелуи с Давидом и объятия видят миллионы человек в Instagram. Давид показал милое видео в социальной сети, как они с Бузовой лежат в кровати. Манукян обнимает Ольгу, а также придерживает одеяло, чтобы она его не отняла. Бузова выглядит в ролике очень счастливой. «Ах, вот почему ты меня так крепко обнимаешь», — шутливо прокомментировала пост Ольга.