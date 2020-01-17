Пт, 17.01.2020
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Уитни Хьюстон будет посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла

Уитни Хьюстон, 1986

ФОТО: Gp/mpi/capital Pictures

Также туда попадут группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers из Америки и британские T. Rex и Depeche Mode, сообщает Life.ru.

Американская певица Уитни Хьюстон, умершая в 2012 году, и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997), будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде. Об этом заявил его директор Грег Харрис на своем ютуб-канале.

Попасть туда может любой исполнитель, чьему альбому уже исполнилось 25 лет. В этом году места в Зале славы также получат американские группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские T. Rex и Depeche Mode.

Торжественная церемония принятия в Зал славы рок-н-ролла пройдет в Кливленде 2 мая 2020 года.

В апреле 2017 года список увековеченных рокеров пополнился сразу шестью пунктами. В него вошли американские рок-группы Pearl Jam и Journey, британцы Electric Light Orchestra (ELO) и Yes. Оказались там и американская фолк-певица Джоан Баэз, и даже погибший в 1996 году рэпер из США Тупак Шакур.

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