Пт, 17.01.2020
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Эстонцы гульнули в Талиланде и теперь показывают всем это видео

Таиланд уже много лет является одним из самых любимых мест для отдыха у эстонцев. Почему бы и нет? Жизнь там дешевая, а зимой  теплее, чем в Эстонии летом. 

В приличных местах поужинать можно очень плотно и выгодно - от 12 до 15 евро за двоих. Наесться получится всего за 7 евро с человека. Таиланд - это, конечно же, не только столица - Бангкок и улица Каосан, где музыка играет на каждом углу, там очень шумно и некомфортно. 

Тем, кто хочет насладиться настоящим Таиландом, репортеры рекомендуют ехать не в Бангкок и не в Пхукет, и даже не в Паттайю. Журналисты предпочли для отпуска райский остров Ко Панган, местных жителей там около 11 тысяч и еще столько же туристов постоянно.

Смотрите видеорепортаж!

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