Эстонцы гульнули в Талиланде и теперь показывают всем это видео

В приличных местах поужинать можно очень плотно и выгодно - от 12 до 15 евро за двоих. Наесться получится всего за 7 евро с человека. Таиланд - это, конечно же, не только столица - Бангкок и улица Каосан, где музыка играет на каждом углу, там очень шумно и некомфортно.