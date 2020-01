Ариану Гранде в очередной раз обвинили в краже припева из песни

Хип-хоп-исполнитель заявил, что артистка украла припев из его песни You Need It I Got It («Тебе нужно — у меня есть») для своего хита 7 rings. По его словам, припев в песне Гранде похож и по словам, и по ритму. В своем треке Стоун рассказывает о работе наркодилера и о том, что у него есть множество различных наркотических веществ, которые он готов продать. В припеве он читает: «Тебе нужно — у меня есть, ты хочешь — у меня есть. Это все ради денег».