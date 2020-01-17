Маэстро Раймонд Паулс: «Слава Богу, что день рождения прошел!»

Как рассказал Маэстро изданию Vakara Ziņas, свой день рождения он провел на сцене в концертном зале «Дзинтари», где представил свою новую программу «Южные акварели».

В основе новой программы произведения Паулса, которые восходят к 1960-м годам. Это время, когда музыка композитора пронизана близким ему джазом.

Заглавной работой стала сюита «Южные акварели», которая была записана в 1965 году трио Раймонда Паулса с участием саксофониста Александра Пищикова.

Раймонд Паулс добавил, что в день рождения получил много подарков и крендель, которым угостил коллег. «Это очень искренне и к тому же еще и очень вкусно!» – отметил композитор.

Правда, Маэстро совсем не любит большие праздники.

Слава Богу, годовщина прошла. Я думаю, что этих годовщин сейчас слишком много, и люди хотят таким образом показать себя. Мне это не нужно,

– заключил он.