Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз

По мнению медиков, у 85-летнего Михаила Михайловича не самая агрессивная форма заболевания. Несмотря на относительно положительные прогнозы врачей, Жванецкий чувствует себя не очень хорошо. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Сообщается, что сатирика часто посещает супруга Наталья Сурова. Звездному пациенту прописан постельный режим, но тот предпочитает не лежать на одном месте, а прогуливаться по коридору лечебного заведения.

К слову, это не первые тревожные новости касательно Жванецкого за последний год. Так, в июне артист отменил гастрольный тур по Германии из-за перелома руки. Но тогда Михаил Михайлович быстро пришел в себя и вошел в рабочий режим. А недавно он поделился с почитателями своего творчества личными мыслями по поводу почтенного возраста, в которому старается относиться с долей юмора.