Пять слов, которые наполнят ваш кошелек деньгами

Потому что зарплату вы получаете. Все получают. Но большинству ее просто не хватает.

Хотите вырваться из замкнутого круга низких доходов и хронического безденежья? Запоминайте слова, которые помогут вам избавиться от вечно-пустого-кошелька, обрести достаток и финансовое благосостояние.

Цель

Любой путь начинается с постановки точной цели, конечной точки маршрута. Не бойтесь высоко задрать планку своих денежных амбиций. Чем больше усилий вы приложите на этом пути, тем больше откроете в себе скрытых резервов и тем быстрее «материализуется» ваша цель.

Бережливость (по-хозяйски заботливое отношение к деньгам)

«Приехали», скажете вы — «денег и так не хватает, куда ж еще экономить»? Не спешите, а лучше вспомните, как часто вы покупаете на скидках? Часто. А ведь сэкономленные таким образом 10-30% от размера первоначального ценника, могут остаться лежать в вашем кармане. Эти деньги понадобятся нам для следующего слова.

Накопления

Как альпинист никогда не полезет в гору без специального снаряжения и страховки, так и вы просто обязаны «подстелить соломку».

В нашем случае, вы просто обязаны накопить и подложить «финансовую подушку» — на случай непредвиденных обстоятельств и внезапно возникших расходов.

Возьмите себе за правило откладывать 10-20% с каждого полученного вами дохода:

Проснитесь и заставьте себя искать дополнительные источники дохода.

Неважно, что это будет: дополнительные полставки по основному месту работы, или умение что-то делать своими руками, или посильная подработа по выходным.

4) Инвестиции.

Не надо пугаться этого слова. Вкладывать деньги с целью их приумножения способны не только воротилы с Уолл-стрит.

Сегодня инвестиции доступны каждому из нас, даже обладателю весьма скромной суммы:

Заведите хорошую привычку регулярно покупать валюту, акции и другие финансовые инструменты.

Сделать это можно, не выходя из своего дома, через свой онлайн-банкинг (например, посредством приобретения индексных ПИФов или ETF).

Это позволит вам постепенно сформировать внушительный по своим размерам финансовый капитал (доходы от которого будут полностью обеспечивать всю вашу семью).

5) Учеба.

Да, именно так. Учитесь по-новому воспринимать мир и себя в этом мире. Учитесь всему.