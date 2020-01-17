Сектор «Ключ» на барабане! Выиграла ли автомобиль солистка ЛОТОS Александра Вилюмовская?

Уже сегодня вечером обязательно смотрите эфир телепередачи «Поле Чудес» с участием нашей землячки, певицы Александры Вилюмовской!
Солистка основанного в Эстонии музыкального проекта ЛОТОS не только вращала легендарный барабан, приняв участие в программе как игрок, но и в качестве музыкального подарка исполнила одну из своих новых песен вместе со своей группой, которая теперь выступает в новом составе.
Напомним, что в 2019 году Александра Вилюмовская стала «4 Вице Миссис Санкт-Петербург». Всего в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург 2019» приняло участие 37 красивых и успешных мам северной столицы. Титул «4 Вице Миссис» считается третьим местом на конкурсе.
В рамках этого же события в качестве творческого номера Александра представила новую песню группы ЛОТОS «Спасибо, Мама!», вызвав своим выступлением овации и слезы зала. Александра посвятила эту авторскую песню как своей маме, так и своей дочке. Незадолго до этого проект ЛОТОS представил слушателям свой новый трек «Узелки», премьера которого состоялась на одном из телевизионных каналов Петербурга. Вскоре завершится работа над клипом на эту песню.
Итак, уже в эту пятницу мы узнаем, какой приз выиграла Александра и играла ли она в супер-игру!