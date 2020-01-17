Ксения Собчак и Божена Рынска поспорили из-за Куршевеля

Телеведущая Ксения Собчак и блогер Божена Рынска в своих Telegram-каналах публично поскандалили о преимуществах Куршевеля и Аспена, пишет Rambler.ru.
Недавно Ксения Собчак сообщила, что отдохнула на горнолыжном курорте Куршевель, отметив, что приятно зарабатывать деньги честно.
Божена Рынска в своем Telegram-канале «Небожена» оценила пост Ксении Собчак, восхитившейся отдыхом, отметив, что телеведущей гораздо комфортнее вести гламурную жизнь, чем лепить перед фанатами всю эту наивную чепуху про свободу.
Ну как можно было сравнить Куршевель с респектабельным Аспеном?! Там и инфраструктура лучше, и отели круче, все в целом более новое. Не говоря уже о публике. Там наших колхозников вообще не встретишь,
— высказалась Рынска.
Она также подчеркнула, что в Аспене нет дешевых (и дорогих) эскортниц.
В свою очередь Ксения Собчак высмеяла Божену Рынску, отметив, что та действительно очень давно не была в Аспене. И подчеркнула, что главное отличие курорта от всех других — легализованные легкие наркотики.