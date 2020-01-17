61-летний Валерий Сюткин сообщил о четвертом ребенке

Валерий Сюткин поделился планами на 2020 год. Они оказались у известного певца, звезды группы "Браво", наставника шоу "Голос" поистине грандиозными.

Я желаю себе ребенка в этом году. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача – родилась наша Виола. Моей младшей дочке в этом году исполнится 24 года,

– сообщил Валерий Сюткин.

Со своей будущей третьей женой Виолой артист познакомился в 90-ые годы. Она пришла в его коллектив работать костюмершей. Певец сразу оценил красоту новой сотрудницы. Оказалось, что до этого Виола работала манекенщицей в рижском Доме моды. Вспыхнувший между костюмершей и певцом роман закончился свадьбой. А вскоре у Валерия и Виолы Сюткиных родилась дочь Виола. И вот теперь 61-летний артист вновь заговорил о детях.

При этом, уточнил Валерий Сюткин, они с супругой не намерены прибегать к новомодным тенденциям – ЭКО и суррогатному материнству. Певец надеется на собственные силы и возможности супруги.

Мне неважно, мальчик родится или девочка. Я буду рад любому ребенку. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!

– цитирует артиста "Собеседник".