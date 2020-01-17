Пт, 17.01.2020
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Эминем неожиданно выпустил новый альбом, очень мрачный и вдохновленный Хичкоком

Эминем

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Без каких-либо анонсов и намеков Эминем взял и выпустил свой 11-й альбом Music To Be Murdered By. Если самого факта выхода нового материала от гуру недостаточно, то вот несколько интересных подробностей, пишет Супер.

Внезапный, но как всегда качественный и жесткий релиз Маршалла был вдохновлен аж самим Альфредом Хичкоком, которого сам рэпер назвал дядюшкой Альфредом. К слову, голос мастера саспенса и короля триллеров появляется и в треках.

Продюсером выступила еще одна легенда — Доктор Дре, а на фиты Эм пригласил Эда Ширана, Juice WRLD и давнего друга Royce da 5’9.

Одновременно с альбомом Эминем выпустил клип на самую драматичную и сложную песню с релиза — Darkness, в которой Маршалл переплел шокировавшую весь мир трагедию со стрельбой в Лас-Вегасе и проблемы с алкоголем. Кроме того, в эту и без того сильную композицию он вплел знакомую всем строчку Hello, Darkness, my old friend из песни Sound of Silence культовой группы Simon & Garfunkel.

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