Эминем неожиданно выпустил новый альбом, очень мрачный и вдохновленный Хичкоком

Одновременно с альбомом Эминем выпустил клип на самую драматичную и сложную песню с релиза — Darkness, в которой Маршалл переплел шокировавшую весь мир трагедию со стрельбой в Лас-Вегасе и проблемы с алкоголем. Кроме того, в эту и без того сильную композицию он вплел знакомую всем строчку Hello, Darkness, my old friend из песни Sound of Silence культовой группы Simon & Garfunkel.