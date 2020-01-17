Алла Пугачева раскрыла интимное прозвище Игоря Николаева

Музыкант опубликовал в своем Instagram архивное фото, на котором изображен маленьким за пианино.

Этому мальчику по сахалинскому времени уже 60,

- подписал Игорь Николаев снимок.

Среди множества подписчиков певца с именинами поздравила Алла Пугачева. При этом она рассекретила, как ласково называет мужа Юлии Проскуряковой. Как выяснилось, Примадонна называет композитора не иначе, как Игоряша.

Игоряша, дорогой! С Днем рождения!

- обратилась к артисту Алла Пугачева.

К поздравлениям присоединилась и Анита Цой. Она пожелала композитору процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия.