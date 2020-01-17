Пт, 17.01.2020
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Алла Пугачева раскрыла интимное прозвище Игоря Николаева

Алла Пугачева и Игорь Николаев

ФОТО: Скриншот с телепередачи

Алла Пугачева поздравила композитора с Днем рождения. Игорю Николаеву исполнилось 60 лет, пишут Дни.ру.

Музыкант опубликовал в своем Instagram архивное фото, на котором изображен маленьким за пианино.

Этому мальчику по сахалинскому времени уже 60,

- подписал Игорь Николаев снимок.

Среди множества подписчиков певца с именинами поздравила Алла Пугачева. При этом она рассекретила, как ласково называет мужа Юлии Проскуряковой. Как выяснилось, Примадонна называет композитора не иначе, как Игоряша. 

Игоряша, дорогой! С Днем рождения!

- обратилась к артисту Алла Пугачева.

К поздравлениям присоединилась и Анита Цой. Она пожелала композитору процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Напомним, что Игорь Николаев дружит с семьей Аллы Пугачевой на протяжении долгих лет. Вместе с супругой певец не раз бывал в гостях в особняке Примадонны и шоумена Максима Галкина в деревне Грязь.

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