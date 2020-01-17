Екатерина Климова заворожила фанатов соблазнительным видео на закате

Известная российская актриса Екатерина Климова сейчас отдыхает на Бали. На своей странице в Instagram звезда делится кадрами с отдыха, где демонстрирует сказочно красивые пейзажи и свою безупречную фигуру, идеальные пропорции которой подчеркивают ее сексуальные купальники, пишет Пятый канал.

На этот раз актриса покорила сердца поклонников, записав соблазнительное видео в море на фоне горящего заката. Изумительная композиция ролика не смогла оставить никого равнодушным. Грациозные движения Климовой, искренние эмоции на лице, брызги волн, лучи заходящего солнца и бесподобный купальник небесного цвета — каждая деталь видео впечатлила подписчиков артистки.